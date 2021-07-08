Специалист рассказал, как обезопасить собаку от теплового удара

В знойную погоду не только человек способен получить тепловой удар. Домашние питомцы также могут пострадать от изнурительной жары. Чтобы с животным не случилось беды, необходимо соблюдать некоторые правила. Об этом рассказали в Российской кинологической службе.

Во-первых, по словам специалистов, следует обращать внимание на поведение питомца. Если у собаки появилась выраженная одышка, она не реагирует на команды, а слизистые оболочки рта стали бледно-синюшными, нужно срочно принимать меры, написала газета «Петербургский дневник».

Во-первых, следует поместить своего питомца в прохладное место. Второй шаг — измерение температуры. В норме она не должна превышать 39 градусов. Если же градусник показывает отметку 40, необходимо срочно смочить собаке голову, живот, лапки и уши. Можно также включить кондиционер.

В жаркие дни лучше исключить долгие прогулки под открытым солнцем. Собака всегда должна иметь рядом чистую воду.