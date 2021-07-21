Специалист рассказал, что делать с зависшим компьютером

От перегрузки или перегрева компьютер или ноутбук может зависнуть, что не может не раздражать. Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал «Прайму», как справиться с такой ситуацией.

В первую очередь нужно убедиться, что проблема не в мышке. Может отойти контакт, в беспроводной мыши могут сесть батарейки — тогда монитор перестанет на нее реагировать.

Также при работе в интернете может зависнуть браузер, а не весь компьютер — в таком случае специалист посоветовал открыть собственный диспетчер задач браузера, где можно увидеть, какое именно окно или расширение перестало отвечать. Например, в Chrome диспетчер задач открывает сочетание клавиш Shift+Esc, а в Firefox для этого необходимо нажать на Меню > Еще > Диспетчер задач.

Если завис компьютер, диспетчер задач можно открыть сочетанием клавиш Ctrl + Alt + Del. В открывшемся окне можно закрыть зависшую программу.

«Правда, а таком случае данные не сохранятся, зато компьютер снова начнет работать быстро», — предупредил Тимофеев.

Однако, если компьютер показывает «синий экран» — лучше обратиться к специалисту, чтобы спасти систему, добавило ИА НСН.