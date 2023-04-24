Интересное 24 апреля 2023, 18:27 Специалист по защите прав потребителей Васильева призвала россиян не покупать хлеб без упаковки

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Многие пекарни продают свою выпечку прямо с открытых полок. Об опасности покупки хлеба без упаковки руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева рассказала сайту vnimanie.pro.

По словам специалиста, открытые полки в магазинах внушают доверие покупателям и указывают на свежесть выпечки. Однако при такой продаже на хлебе оседает большое количество бактерий и пыли, после чего изделие опасно употреблять в пищу.

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Как сообщила Teleprogramma.pro, хлеб лучше всего покупать в упаковке с указанием срока годности.