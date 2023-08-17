Интересное 17 августа 2023, 23:07 Специалист по питанию Митрошин посоветовал разделять продукты в холодильнике

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Чтобы продукты не портились, необходимо разделять их. Такой информацией поделился специалист по питанию сервиса «ПриЕм» Евгений Митрошин, сообщил «ФедералПресс».

Специалист посоветовал не смешивать продукты. Полки стоит разделить под хранение мясных изделий, молочных продуктов, фруктов и овощей. Нижнюю лучше отвести под мясо, так как там наиболее низкая температура.

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«Сырые мясные изделия лучше перекладывать в герметичный контейнер, а фрукты и овощи хранить вообще без упаковки», — отметил Митрошин.