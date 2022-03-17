Специалист по питанию Доронкина: верхние кухонные полки не подходят для хранения круп

Специалист по питанию Елена Доронкина считает, что не стоит хранить крупы в верхних кухонных полках, поскольку срок хранения у них будет меньше. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат», — объяснила она.

Доронкина также посоветовала использовать для хранения жестяные коробки, либо ящики, но ни в коем случае не полиэтиленовые пакеты. В них, по ее словам, любой продукт будет портиться быстрее.

Холщовые мешочки стоит хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного «оживить» продукт, отметила специалист по питанию.