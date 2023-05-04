Интересное 04 мая 2023, 18:13 Специалист по маникюру Новикова: при долгом ношении гель-лака могут возникнуть химические ожоги

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Долгое ношение гелевого покрытия на ногтях может стать причиной химических ожогов. Об этом сообщила блогер, владелец проекта для мастеров маникюра Nail.beauty.box Оксана Новикова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, если не посещать мастера на протяжении долгого времени, то может появиться онихолизис, при котором ногти приобретают синеватый оттенок и становятся ломкими.

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Новикова посоветовала выбирать в качестве цвета для ногтей нейтральную палитру, в таком случае пманикюр дольше будет выглядеть аккуратным.