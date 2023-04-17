Интересное 17 апреля 2023, 12:10 Специалист по качеству Ерофеева рассказала, как выбрать хорошую рыбу Специалист по качеству Ерофеева посоветовала проверять глаза рыбы перед покупкой

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Рыба — очень полезный продукт, который необходимо добавлять в свой рацион еженедельно. Специалист по контролю качества в компании «Путина» Марина Ерофеева рассказала, как выбрать хорошую рыбу. Об этом сообщила «Газета.Ru».

При покупке важно обращать внимание на глаза, чешую и жабры. По словам специалиста, глаза рыбы должны быть чистыми, блестящими и слегка выпуклыми. Также отличить качественную рыбу можно по ярким жабрам. При длительном и неправильном хранении они начинают темнеть.

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«Качество рыбы дома можно проверить по чешуе. Если вы берете ее в руку и к ладони прилипает чешуя — это плохой знак. Чешуя должна блестеть, переливаться, плотно сидеть на коже и не выглядеть пересохшей», — рассказала Ерофеева.