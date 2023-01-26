Интересное 26 января 2023, 16:38 Специалист по финансовой грамотности Соловиченко рассказала, как искать подработку Специалист по финансовой грамотности Соловиченко дала советы по поиску подработки

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко рассказала, на что стоит обратить внимание при поиске подработки. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснила, что в первую очередь стоит определиться с форматом подработки. Это могут быть разовые заказы или же постоянная занятость. Важно выбрать, какой график подойдет вам, как много времени вы готовы уделять дополнительной работе.

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«Такой алгоритм поможет четко понять свои потребности и возможности и выбрать подходящие вакансии с удобным графиком, который избавит вас от проблем на основной работе или с учебой», — заявила эксперт.

Однако Соловиченко предупредила, что в попытке заработать больше денег не стоит забывать об отдыхе. В противном случае вы можете столкнуться с выгоранием, написал «Север-Пресс».