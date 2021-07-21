Специалист объяснил, зачем выключать компьютер на ночь

Компьютеры и ноутбуки лучше выключать или вводить в режим гибернации после окончания работы — так устройство прослужит дольше. Об этом рассказал «Газете.ru» директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин.

Когда компьютер не выключается слишком долго, нагрузка на систему охлаждения становится слишком сильной, устройство перегревается. Это может в дальнейшем сократить срок его работы. Кроме того, если пользователь использует активное подключение устройства к незащищенной сети, выключение компьютера избавит от рисков кибербезопасности и потери данных.

«Для некоторых пользователей компромиссным решением может быть использование режимов сна и гибернации. Во „сне“ оборудование компьютера переходит в состояние низкого энергопотребления, все файлы и приложения, оставшиеся открытыми, сохраняются в оперативной памяти и будут доступны сразу после включения. Однако существует потенциальный риск потери данных, например, из-за отключения электричества. При режиме гибернации все содержимое оперативной памяти переносится на энергонезависимый системный диск, что исключает потерю данных, но относительно повышает нагрузку на возобновление работы», — объяснил специалист.