Интересное 28 декабря 2022, 23:20 Специалист Кузнецов рассказал, как не спровоцировать пожар из-за гирлянды в Новый год Специалист Кузнецов посоветовал выбирать качественную гирлянду на Новый год

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Чтобы не столкнуться с пожаром в Новогоднюю ночь, стоит выбирать качественную гирлянду и правильно ее использовать. Таким мнением поделился эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснил, что гирлянду лучше покупать в проверенных местах. Важно, чтобы у устройства был гарантийный талон. Лучше не использовать гирлянды с лампами накаливания. Более безопасный вариант — светодиодные лампы, которые не нагреваются во время работы.

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«Нужно следить за тем, чтобы гирлянда была воткнута в отдельное гнездо розетки электропроводки здания. То есть не в десятый удлинитель, а именно в отдельную розетку», — рассказал он.

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