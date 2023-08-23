Интересное 23 августа 2023, 18:45 Специалист ФГБУ Андреанова посоветовала не кормить домашних птиц соей

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Правильный корм способен значительно улучшить состояние домашних несушек, уток, гусей и других птиц. Однако им подходит далеко не все культуры. Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Андреанова рассказала, чем лучше не кормить домашних птиц. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, птицам категорически запрещено давать сою в «сыром» виде, так как в ней содержатся антипитательные вещества — ингибиторы трипсина. Они ухудшают перевариваемость белков.

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Также в сое присутствует уреаза. Данный фермент расщепляет белки до углекислого газа и аммиака, что негативно влияет на здоровье птиц.

«При использовании традиционных сортов сои для кормления птицы следует проводить термообработку семян при 120 градусах в течение 15 минут», — пояснила Андреанова.