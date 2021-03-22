Специалист дал советы, как получить ровный загар в купальнике

Бизнес-спикер, эксперт по нейромаркетингу Ирина Рубинштейн дала советы, как получить ровный загар, находясь на солнце в купальнике, сообщил РИА ФАН.

«Позаботиться об отсутствии незагоревших участков кожи нужно еще на этапе выбора купальника. Желательно, чтобы он был на узких бретельках, которые можно завязывать не только на шее, но и сзади, на спине», — уточнила специалист.

Она обратила внимание, что оригинальные комплекты на одно плечо — плохой вариант для солнечных процедур. Следы от широкой полоски на теле будут видны еще долгое время. Некоторые девушки выбирают загар топлес либо полностью без белья. Рубинштейн предупредила, что перед тем, как решиться на это, необходимо посоветоваться с врачом-гинекологом.

Также эксперт рассказала, что около двух лет назад английская компания Kiniki выпустила купальник, сшитый из ткани с множеством микроскопических отверстий. Производители заявили, что он способен пропускать до 80% ультрафиолетовых лучей. Загар в таком белье получится ровным и без следов.