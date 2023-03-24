Интересное 24 марта 2023, 17:34 Специалист Астанин рассказал, как собак-поводырей готовят к знакомству с хозяином

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Собаки-поводыри являются верными спутниками слабовидящих людей. Генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артем Астанин рассказал, как таких животных готовят ко встрече с хозяином. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, подготовка собаки в среднем занимает 1,5 года. Занятия ведутся с момента рождения и продолжаются до возраста восьми-десяти месяцев.

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«Потом собака переходит в учебную часть и там проходит подготовку, которая в среднем занимает шесть месяцев», — отметил Астанин.

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Чаще всего для обучения выбирают лабрадоров-ретриверов. Специалист подчеркнул, что таких собак инвалидам по зрению отдают бесплатно. Также им вручают весь необходимый комплект снаряжения.