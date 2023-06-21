Интересное 21 июня 2023, 16:49 Спасенных на стройплощадке в Нижнем Новгороде совят выпустят на волю в середине лета

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В конце мая рабочие обнаружили трех ушастых совят на стройплощадке станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Спасенных птиц выпустят на волю в середине лета, сообщила «Нижегородская правда».

Совят передали волонтеру Татьяне Фалиной. Птицы живут в соседней комнате без клетки и постепенно учатся контактировать с людьми.

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Отмечается, что неравнодушная жительница кормит совят замороженными мышами, в пищу она добавляет специальные лекарства для профилактики инфекций. Сейчас у птенцов не хватает навыков для самостоятельного выживания, поэтому на волю их отпустят только в середине июля.