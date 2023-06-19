Интересное 19 июня 2023, 19:28 Спасенные в Ленобласти тюлени вернулись в Балтийское море после реабилитации

Читать 360tv в

Тюлени Дамбик, Пасха и Выборгуша успешно прошли реабилитацию в центре оказания помощи морским млекопитающим в Ленинградской области. Их выпустили в Балтийское море, сообщили «Невские новости».

Дамбика обнаружили в районе петербургской дамбы. Его вес составлял 15 килограммов, что почти в три раза меньше нормы. Пасху обнаружили в Курортном районе Петербурга.

Реклама

Выборгуша весила 11 килограммов, из-за страха она долго не могла решиться выбраться на берег.

За время реабилитации тюлени набрали необходимый вес и приучились к самостоятельной жизни.