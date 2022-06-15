Спасенные от жестокости свинья Пумба и чихуахуа Тимон обрели новый дом

Сотрудники приюта Petter Piggies Rescue рассказали удивительную историю 10-летней свиньи Пумбы и крошечного чихуахуа Тимона, чья дружба не позволила им расстаться, даже несмотря на жестоких хозяев и поездку в приют. Об этом написало издание Inspiremore.

Волонтеры из штата Аризона, специализирующиеся на свиньях, приехали забирать у недобросовестных хозяев Пумбу, однако увидели, что она не хочет уходить без своего четвероного друга Тимона.

«Мы сразу же заметили, что связь между этими животными невероятно сильна, особенно в те моменты, когда Пумба позволяет Тимону кататься на его спине», — сказали волонтеры.

Было принято решение забрать собаку вместе с поросенком и поселить их в приюте, сообщил «Ридус».

Теперь работники Petter Piggies Rescue надеются, что в ближайшее время Тимон и Пумба найдут семью, которая не разлучит приятелей и заберет их обоих в свой дом.