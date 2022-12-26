26 декабря 2022, 18:50
Спасатели Нижнего Новгорода в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы
Сотрудники МЧС Нижнего Новгорода необычно поздравили с наступающим Новым годом пациентов детской областной больницы. Они переоделись в костюмы Дедов Морозов и забрались в палаты к детям через окна. Такой информацией поделился заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, сообщил сайт pravda-nn.ru.
Мужчины в костюмах волшебников спустились по тросам и попали в здание больницы через окна. Ребята готовить к приходу гостей: они выучили песни и стихотворения, а также придумали свои пожелания.
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Подобным образом сотрудники МЧС поздравляют маленьких пациентов уже в третий раз.
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