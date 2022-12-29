Интересное 29 декабря 2022, 19:23 Спасатели Иркутска вытащили недовольного кота из вентиляции детского сада

Читать 360tv в

Белый кот гулял по крыше детского сада в Иркутске и провалился в вентиляционную шахту. Выбраться оттуда самостоятельно животное не смогло. На помощь ему пришли сотрудники МЧС. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Заместитель заведующего иркутского детского сада № 58 Ольга Балышева рассказала, что сотрудники услышали мяуканье кота накануне. Чтобы освободить животное, пришлось обратиться к спасателям.

Реклама

«Мы пробили бетонную стену кувалдой и добрались до котика. Первое, что мы увидели — серый, грязный и пыльный комок грусти. Бедное животное даже боялось выходить на свет. Видимо, уже не наделся выжить», — рассказал старший смены № 2 аварийно-спасательной службы «Безопасный город» Евгений Тутолмин.

Реклама

После освобождения многих удивило выражение морды животного. Казалось, будто оно показывает недовольство.