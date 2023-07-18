Интересное 18 июля 2023, 16:44 Спасатель Желонкин рассказал, как выбраться из болота Спасатель Желонкин посоветовал не двигаться, если вы попали в болото

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При попадании в болото количество движений стоит свести к минимуму. Таким советом поделился заслуженный спасатель России Валентин Желонкин. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, не стоит ходить в лес в одиночестве. Также важно всегда иметь при себе палку. Если вы попали в болото, то стоит осторожно лечь на поверхность и звать не помощь.

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«Не зная броду, как говорится, не суйся в воду. Если попал в болото, то, как и на льду, нужно осторожно ложиться на эту жижу. Звать на помощь, естественно», — заявил Желонкин.