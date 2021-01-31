SpaceX исполнила последнее желание онлайн-игрока и отправила его прах в космос

«Прах игрока EVEOnline отправился в космос сегодня утром на SpaceX. Он был моим прекрасным другом, человеком с ограниченными возможностями и виртуальный мир был его жизнью», — написал на своей странице в Twitter Чарльз Уайт, известный в игровом сообществе EVEOnline под ником Space Pope.

Макфи как-то сказал своему другу, что за год мог видеться максимум с тремя людьми, а в EVEOnline он общался с сотнями. Еще при жизни он написал на своей странице в соцсетях: «Нахожусь в ловушке гравитации, спаси нас, SpaceX». Желание исполнилось только после его смерти. EVEOnline — популярная онлайн-игра про космос.