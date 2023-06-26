26 июня 2023, 14:29
СПА-комплекс для тигров открыли в Ленинградской области
В Ленинградкой области в местном хосписе для тигров открылся СПА-комплекс. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Бассейн на территории хосписа оборудовали для того, чтобы хищники могли охладиться в жаркую погоду. Тигры не стали ждать, пока специалисты закончат работы, и запрыгнули в бассейн до его заполнения водой.
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Отмечается, что некоторые хищники предпочли новой оборудованной зоне грязевые ванны в соседней канаве.
Ленинградская область
Животные
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