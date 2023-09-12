Интересное 12 сентября 2023, 01:13 «Сожрал грибника». Жителей Сахалина напугало видео с медведем-людоедом Напугавшее жителей Сахалина видео с «медведем-людоедом» оказалось фейком Freepik

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В сахалинских пабликах разлетелось видео с медведем, склонившимся над кем-то, сообщило astv.ru. Если верить комментариям, животное напало на человека и стало есть его. Но, как позже выяснилось, запечатленные события были совсем не такие страшные. Хотя все же печальные.

«Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и полиция. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает — жрет человека», — такая аудиозапись сопровождала видео с медведем.

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Как выяснилось, на самом деле видео сняли не на Сахалине, а в Хабаровском крае несколько дней назад. И медведица склонилась не над телом человека, а над своим погибшим медвежонком. Детеныша сбила машина, мать оттащила его от проезжей части и защищала от людей.

Ранее стало известно, что в Приморском крае от нападения медведя погиб человек. Животное напало на сторожа и убило его. Позже зверя поймали и застрели.