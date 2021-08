Создатели новой части «Секса в большом городе» перенесли дату премьеры

Продолжение сериала «Секс в большом городе» And Just Like That выйдет раньше положенного срока. Изначально предполагалось, что сериал появится на экранах не раньше декабря 2021 года, однако интернет-сервис HBO Max перенес премьеру на осень. Об этом сообщили «Дни.ру».

Точную дату выхода пока не озвучили. В последнее время создатели сериала все сильнее пытаются подогреть интерес зрителей. В Сети постоянно мелькают кадры со съемок шоу, созданные якобы случайно. При этом СМИ регулярно публикуют неоднозначную информацию о сюжете будущего сериала. Не так давно в интернет попали кадры, на которых, по всей видимости, изображены сцены траура. Актеры-мужчины были одеты в черные костюмы, а женщины в черные платья и шляпки с вуалями в тон. Фанаты сериала предположили, что кто-то из героев может умереть. В съемках And Just Like That принимают участие актрисы оригинального шоу — Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон. Четвертая актриса, исполнявшая роль Саманты Ким Кэттролл, отказалась от участия в продолжении сериала.