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    02 июля 2021, 19:44

    Создатели комедии с Николасом Кейджем анонсировали дату выхода

    Оксана Лавнюженко

    Новый фильм с участием Николаса Кейджа в главной роли «Невыносимая тяжесть огромного таланта» выйдет в прокат 22 апреля 2022 года. В этой комедии актер сыграет вымышленную версию самого себя, сообщил сайт «Политэксперт».

    Сюжет картины довольно незамысловат. В надежде заработать денег главный герой пойдет на день рождения своего состоятельного поклонника. Однако позже выяснится, что так называемый фанат — глава наркокартеля, который похитил дочь кандидата на пост президента Мексики. Служба ЦРУ попросит актера собрать всю информацию, но неожиданно на вечеринке появляются его бывшая жена и дочь Кейджа.

    В новой картине также сыграют Педро Паскаль, Нил Патрик Харрис, Шэрон Хорган.