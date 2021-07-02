Создатели комедии с Николасом Кейджем анонсировали дату выхода

Новый фильм с участием Николаса Кейджа в главной роли «Невыносимая тяжесть огромного таланта» выйдет в прокат 22 апреля 2022 года. В этой комедии актер сыграет вымышленную версию самого себя, сообщил сайт «Политэксперт».

Сюжет картины довольно незамысловат. В надежде заработать денег главный герой пойдет на день рождения своего состоятельного поклонника. Однако позже выяснится, что так называемый фанат — глава наркокартеля, который похитил дочь кандидата на пост президента Мексики. Служба ЦРУ попросит актера собрать всю информацию, но неожиданно на вечеринке появляются его бывшая жена и дочь Кейджа. В новой картине также сыграют Педро Паскаль, Нил Патрик Харрис, Шэрон Хорган.