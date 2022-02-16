Создателей патриотических игр предложили освободить от налогов

Власти России планируют обязать международные игровые платформы видеоигр выплачивать 5% заработанных средств. Деньги будут перечислять в «фонд поддержки российских разработчиков патриотических видеоигр». Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что такая мера будет малоэффективной.

По словам специалиста, гораздо лучше мотивировать разработчиков создавать патриотические игры другим способом. Он посоветовал отменить налоги для разработчиков.

«Если разработчик делает патриотическую и с русской тематикой игру, то государству надо предложить на время разработки игры освободить компанию от налогов или сделать их минимальными. После такого шага появятся десятки и сотни компаний, которые захотят сделать игру на русскую тематику. Это будет лучший способ побуждения», — рассказала она.