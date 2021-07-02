Создатель «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал о блокадном Ленинграде

Майкл Херст, автор знаменитых сериалов «Тюдоры» и «Викинги», снимет сериал по книге Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944», сообщил Deadline.

Прописывать сценарий для новой картины будет сам Майкл. Более того, уже стало известно, что большинство героев в нем будут именно женщины. Об этом рассказал сайт «Мир24».

Херст отметил, что это будет самым верным вариантом — показать и рассказать историю блокады именно через представителей слабого пола.

Реальные записки в дневниках людей того времени лягут в основу сценария. По мнению автора, это самый лучший источник.

Две компании, Range Media Partners и Orangery Productions, выступили в качестве создателей нового проекта.