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    02 июля 2021, 13:02

    Создатель «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал о блокадном Ленинграде

    Оксана Лавнюженко

    Майкл Херст, автор знаменитых сериалов «Тюдоры» и «Викинги», снимет сериал по книге Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944», сообщил Deadline.

    Создатель «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал о блокадном Ленинграде

    Прописывать сценарий для новой картины будет сам Майкл. Более того, уже стало известно, что большинство героев в нем будут именно женщины. Об этом рассказал сайт «Мир24».

    Херст отметил, что это будет самым верным вариантом — показать и рассказать историю блокады именно через представителей слабого пола.

    Реальные записки в дневниках людей того времени лягут в основу сценария. По мнению автора, это самый лучший источник.

    Две компании, Range Media Partners и Orangery Productions, выступили в качестве создателей нового проекта.