Создатель сериала «Игра в кальмара» выпустит новый фильм

Автор сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек выпустит для своих поклонников новую кинокартину. 25 страниц сценария фильма под названием «Клуб убийц стариков» уже готовы. Об этом сообщило издание Variety.

В основу сюжета лег один из романов итальянского философа Умберто Эко. Но какую именно его книгу экранизируют, режиссер не озвучил. Он лишь отметил, что фильм будет более жестким, чем его нашумевший во всем мире южнокорейский сериал, написала «Газета.ru».

Сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix. Компания получила более 900 миллионов долларов чистой прибыли благодаря успеху проекта.

Ранее американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг поблагодарил гендиректора Netflix Теда Сарандоса за сериал «Игра в кальмара». Он отметил, что проект демонстрирует новые правила киноиндустрии.