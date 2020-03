Создатель «Чернобыля» снимет сериал по The Last of Us для HBO

Хорошая новость для любителей видеоигр и сериалов. HBO совместно с Sony запустил в разработку проект по The Last of Us. Бонус — сценарий телеадаптации напишут Крэйг Мейзин (он выступил сценаристом в «Чернобыле») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog).

Мейзин заявил, что он — большой поклонник The Last of Us, назвав игру «магнум опусом» Дракманна, сообщил The Hollywood reporter. Сценарист назвал разработчика одним из лучших рассказчиков, что работают в индустрии. По его словам, такое сотрудничество — это большая честь. Геймдизайнер, в свою очередь, назвал коллегу в проекте идеальным соавтором грядущей экранизации.

Дракманн рассказал, что когда впервые пообщался с Крэйгом, он был потрясен его подходом к повествованию, глубоким пониманием The Last of Us и большой любовью к игре.

«Чернобыль», которым занимался Крэйг и HBO — это напряженный, жуткий и эмоциональный шедевр. Не могу представить себе лучших партнеров для того, чтобы перенести сюжет The Last of Us на телеэкраны», — поделился Дракманн.

При этом Мейзин и Дракманн займутся не только сценарием экранизации, они же выступят и в качестве продюсеров проекта.

Правда, пока не сообщается, когда планируют начать съемки. Но уже известно, что сюжет адаптации основывается только на первой части серии. Сериал расскажет о путешествии контрабандиста Джоэла и его отношениях с 14-летней Элли, которую он берется сопровождать.

Уже сейчас авторы не исключают, что в случае успеха сериала, он может быть продолжен. В этом случае в основу сюжета ляжет история из The Last of Us Part II. Выход сиквела игры намечен на 29 мая.

Эта адаптация — первое шоу компании PlayStation Productions, которая также занимается фильмом по Uncharted. Президент телестудии Sony заявил, что это будет далеко не последний сериал от них, однако, о дальнейших планах рассказывать не стал.

Оригинальная игра The Last of Us вышла на PS3 в 2013 году. Она собрала множество наград, в числе которых призы BAFTA, DICE Awards и Spike VGX за лучшую игру года. Игра разошлась тиражом в 17 миллионов копий только за пять лет с релиза.