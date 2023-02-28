Интересное 28 февраля 2023, 23:06 Созданное по проекту архитектора Ушакова в начале XX века здание отреставрируют в Москве

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Реставрацию бывшего доходного дома, расположенного на Просвирином переулке, проведут в Москве. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Здание создали по проекту архитектора Ушакова в начале XX века. Работы планируют провести в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год».

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Все вмешательства должны проходить с учетом охранного обязательства и акта технического состояния объекта, написал RT.

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