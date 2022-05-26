Создание песчаных скульптур на пляже Петропавловки продемонстрируют жителям Петербурга

Фестиваль песчаных скульптур проведут в честь Дня города Санкт-Петербурга 27 мая. Мероприятие пройдет на пляже Петропавловской крепости. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Директор и продюсер Фестиваля песчаных скульптур Алена Петрова рассказала, что для жителей и гостей города создадут скульптуры Льва Толстого, Александра Суворова, Чайковского, Врубеля, Васнецова и так далее. На их создание уйдет неделя. Размер самой большой скульптуры составит восемь метров, а протяженность -- 19 метров.