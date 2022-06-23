Четырехполосную автомагистраль создадут в Тюмени

Автомагистраль на четыре полосы создадут в Тюмени. Она появится вместо грунтовой дороги. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Новая автомагистраль по улице Тимофея Кармацкого будет четырехполосной. Она свяжет два района и даст возможность горожанам комфортно и безопасно передвигаться как на личном, так и на общественном транспорте», — сообщили в ведомстве.

Там возведут тротуары, а также появятся дорожки для велосипедистов. Кроме того, специалисты создадут остановки для общественного транспорта.