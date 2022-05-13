Президент сети кинотеатров Зинякова поддержала советский кинематограф

Отечественное кино нуждается в более активном позиционировании. Однако на данный момент интерес к такому кино велик. Таким мнением поделилась президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что интерес к качественному отечественному кино довольно высокий, несмотря на то, что доля зарубежных фильмов длительное время занимала 75-80% на рынке.

«Мы видели серьезные успехи со стороны российского кино, и это тот контент, который поддержал нас в пандемию и поддерживает нас сейчас. Фильмы продолжают выходить. Мы смотрим много иностранного кино, и я могу сказать, что, что касается качества производства, наши фильмы не уступают», — заявила она.