«Совершали чудо на валенках». Воробьев вернулся в родной город под Красноярском и вспомнил детство
Видеоролик-воспоминание вышел на Youtube-канале «Губернатор».
Уроки музыки и кабинет директора
Семилетний Андрей Воробьев пошел в первый класс в гимназию № 1 в Сосновоборске. Многие кабинеты до сих пор в памяти главы региона. Увидев пианино, губернатор вспомнил уроки музыки.
Когда я здесь пел, мне говорили: „Воробьев, ты что, издеваешься, что ли, ты чего так поешь? Иди в спортзал, мы без тебя допоем!“Андрей Воробьев.
Еще одно «любимое» место — кабинет директора. Родителей, по словам Воробьева, часто вызывали «на ковер» к начальству школы, чтобы разобраться в успеваемости и поведении неугомонного ученика.
Спортплощадки на века
Во дворе школы сохранились и хоккейная коробка, на которой тренировался будущий губернатор, и даже стол для пинг-понга.
«Когда учились в школе, я играл на этом бетонном столе. Все было сделано на века — до сих пор стоит!» — заметил Воробьев.
Глядя на запущенную хоккейную коробку, глава региона посетовал, что сейчас на ней, видимо, дети играют нечасто.
Я на ней провел все свое детство… Здесь мы совершали чудо на валенках!Андрей Воробьев.
Десять двоек за неделю
Губернатор навестил и свою учительницу по математике. Она вспомнила, каким был Воробьев в школьные годы.
«Учеником он был нормальным. Единственное — увлечение хоккеем, из-за которого он много чего пропускал», — рассказала преподаватель.
«Учительница по математике ставила мне за неделю десять двоек!» — вспомнил губернатор. — «Вы строгая, но я хочу поблагодарить вас за то, что научили нас работать».
«Меня все ценят после!» — подтвердила его слова преподаватель.