Интересное 29 декабря 2022, 14:34 Соционик Крыжановская рассказала, как подобрать подарок на Новый год по соционическому типу Соционик Крыжановская: «бетанцам» можно смело дарить спортивный инвентарь

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Практикующий соционик Ольга Крыжановская в разговоре с РИА ФАН рассказала, как подобрать подарок по соционическому типу.

«Как угадать, кому что подарить? На помощь приходит соционика! Если вы уже оттипировали своих друзей и близких, моя инструкция поможет выбрать для них подходящие подарки», — сообщил эксперт.

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Например, «альфийцы» предпочтут что-то, что является комфортным или дает яркие эмоции. «Бетанцы» ценят силу, творчество, логику. Представителям этого типа можно смело дарить спортивный инвентарь или средства самообороны.

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«Гаммийцы» любят предметы роскоши, хорошую парфюмерию, то есть все то, чем можно похвастаться перед другими людьми. «Дельтийцам» в качестве подарка подойдет билет на интересное мероприятие, путешествия, квесты, резюмировала Крыжановская.