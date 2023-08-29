Интересное 29 августа 2023, 21:58 Социолог Прудник заявил, что повышение суммы маткапитала не повысит рождаемость

Читать 360tv в

Группа депутатов от фракции ЛДПР выступили с инициативой увеличить размер выплат по программе материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тысяч рублей, а на второго или третьего — до миллиона рублей. Старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник прокомментировал такую идею, сообщил «Ридус».

Подобная инициатива, по мнению Прудника, вряд ли поспособствует увеличению уровня рождаемости.

Реклама

Однако он назвал решение повысить размер материнского капитала разумным, так как в условиях инфляции семьи нуждаются в поддержке государства.