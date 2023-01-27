27 января 2023, 13:39
Сотрудники Роскачества назвали лучшие марки сервелата
Сотрудники Роскачества назвали сервелат марки «Ближние горки» лучшим в России
Сотрудники Роскачества назвали лучшие марки сервелата. При этом найти такую колбасу можно в любых магазинах. Об этом сообщила Teleprogramma.pro со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Специалисты проанализировали 29 торговых марок. Всего они выделили восемь критериев, которые отвечают высокому качеству и безопасности продуктов.
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Эксперты установили, что лучшими на российском рынке является сервелат марок «Ближние горки», «Клинский» и «Ремит». В такой колбасе отсутствуют посторонние ДНК, а сочетание жиров и белков является оптимальным.
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