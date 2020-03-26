26 марта 2020, 17:58
Сотрудники Московского зоопарка показали, как кормят животных во время карантина — видео
Жизнь обитателей Московского зоопарка продолжается, несмотря на карантин. Животные все так же едят вкусняшки и радуются новому дню. Работники зоопарка снимают процесс кормления на видео и публикуют в соцсети, чтобы мы все могли понаблюдать за зверьками и отвлечься, сообщил сайт myrussia.life.
Первые ролики уже появились в Сети. Пользователи могут зайти на страницу зоопарка в соцсети «ВКонтакте» и увидеть момент кормления ленивцев, броненосца, дикобраза, морских котиков и тюленей.
«В будние дни в социальные сети зоопарка выкладываются записи показательных кормлений. Среди животных: харза, ленивцы, броненосец, дикобраз, бобры, морские котики, тюлени», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Работники учреждении напомнили, что можно также понаблюдать за большими пандами Диндин и Жуи, которые размещены в павильоне «Фауна Китая». Все происходящее там также транслируется на сайте зоосада.