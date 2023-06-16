Интересное 16 июня 2023, 17:07 Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о трех самых необычных парах животных, которые дружат Телеканал «Санкт-Петербург»: капибара Капитон и кролик Харитон — идеальная парочка

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Сотрудник Ленинградского зоопарка Михаэль Келлер в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал о необычной дружбе капибары Капитона и кролика Харитона. Эти двое, по его словам, идеальная парочка.

«Они любят, когда пасмурная погода, спать в обнимку, они любят бороться, когда у них веники лежат, они берутся с двух сторон, начинают обгрызать, и начинают в игровой форме выяснять, кто будет доедать», — отметил Келлер.

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Также в зоопарке заметили дружбу за крокодилом Тотошей и красноухими черепахами. Они любят лежать под лампой и использовать друг друга в качестве подставок. Крокодил может положить голову на черепах и спокойно греться.

За сурикатом Марселем его кровная мама присматривала плохо, и взять ответственность за малыша решила сотрудница зоопарка Елена. Она забирала суриката домой и выкармливала как ребенка. Сейчас Марсель ведет самостоятельную жизнь, но посидеть на руках у Елены все равно не против.