Сотрудники ГИБДД помогли жителю Казани добраться до больницы

Сотрудники ГИБДД из Казани помогли мужчине с травмой руки добраться до больницы. Об этом сообщил Mash со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.

К сотрудникам органов Алмазу Хусаинову и Радику Козлову обратился мужчина и попросил помочь его 30-летнему приятелю, у которого была травма руки. Полицейские включили световые и звуковые сигналы на своем автомобиле и сопроводили пострадавшего до медицинского учреждения. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.