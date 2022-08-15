Сотрудники газового завода вручили подростку-инвалиду из Ноябрьска электрическую коляску

Сотрудники газодобывающего предприятия вручили подарок подростку-инвалиду из Ноябрьска. Они передали ему коляску с электроприводом. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Благодаря подарку молодой человек сможет воплотить свою давнюю мечту. С детства он хотел посетить отдаленные микрорайоны города.

Коляска способна развивать скорость в 19 километров в час. При этом ее заряда хватает на четыре часа движения.

«На ней можно разгоняться, как на мотор-байке. Мне, когда буду разгоняться, совсем страшно не будет, потому что это будет очень весело», — поделился радостью молодой человек.