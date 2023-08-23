Интересное 23 августа 2023, 16:30 Сотрудник РАН Эйсмонт пожелал Индии успехов в высадке на Луну

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт пожелал Индии удачи в высадке на Луну. По его словам, несмотря на конкуренцию, важен сам факт совершения открытия. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Будем рассчитывать, что у них будет полный успех, все мы ожидаем. С одной стороны, здесь соревнования, с другой стороны — партнерство», — отметил Эйсмонт.

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По словам специалиста, в научной среде конкуренция идет только на пользу. Он подчеркнул, что успех разделяется между всеми участниками соревнования.