Интересное 13 марта 2023, 17:14 Сотрудник планетария Чуфарин рассказал, как правильно наблюдать за звездным небом Сотрудник планетария Чуфарин посоветовал выбирать ясную погоду для наблюдения за звездами

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Сотрудник Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко Василий Чуфарин увлекается фотографированием небесных объектов. В беседе с Pravda-nn.ru он дал советы о том, как заниматься таким хобби.

По словам астронома-любителя, данное хобби является довольно дорогостоящим. Перед тем, как приступить к фотографированию небесных объектов, стоит приобрести телескоп, камеру, компьютер и другое дополнительное оборудование. Стоит также учесть, что сделать снимки получится лишь ночью и только в ясную погоду. По словам Чуфарина, к такому увлечению должна лежать душа, так как оно не приносит финансовой выгоды.

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«Такое занятие денег не приносит. Я знаю пару человек в регионе, кто может себе позволить заниматься наблюдениями при помощи хорошей дорогой техники. Но зарабатывают они на это на другой работе», — отметил он.

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