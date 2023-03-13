13 марта 2023, 17:14
Сотрудник планетария Чуфарин рассказал, как правильно наблюдать за звездным небом
Сотрудник планетария Чуфарин посоветовал выбирать ясную погоду для наблюдения за звездами
Сотрудник Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко Василий Чуфарин увлекается фотографированием небесных объектов. В беседе с Pravda-nn.ru он дал советы о том, как заниматься таким хобби.
По словам астронома-любителя, данное хобби является довольно дорогостоящим. Перед тем, как приступить к фотографированию небесных объектов, стоит приобрести телескоп, камеру, компьютер и другое дополнительное оборудование. Стоит также учесть, что сделать снимки получится лишь ночью и только в ясную погоду. По словам Чуфарина, к такому увлечению должна лежать душа, так как оно не приносит финансовой выгоды.
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«Такое занятие денег не приносит. Я знаю пару человек в регионе, кто может себе позволить заниматься наблюдениями при помощи хорошей дорогой техники. Но зарабатывают они на это на другой работе», — отметил он.
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