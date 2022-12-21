Интересное 21 декабря 2022, 05:43 Сотрудник «Елки.biz» Борисов рассказал, как сохранить праздничное дерево свежим на Новый год Сотрудник «Елки.biz» Борисов посоветовал ставить елку в кипяток для сохранения свежести

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Чтобы сохранить живую елку свежей как можно дольше, ее можно поставить в кипяток. Такой информацией поделился директор по связям с общественностью компании «Елки.biz» Владимир Борисов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что дерево очень плохо переносит жаркую погоду, а также отсутствие влаги. Не стоит ставить елку с мороза сразу у батареи.

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От этого дерево может умереть. Чтобы избежать появления бактерий, в воду с елкой можно добавить таблетку аспирина. Кроме того, стоит как можно чаще наливать свежую воду.

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