Составлен топ-5 самых нестандартных квартир в новостройках Тюмени

«В Тюмени есть планировки, которые отличаются нестандартными решениями», — отметили сотрудники.

Первой квартирой в списке стала евродвушка с высокими потолками и огромным угловым окном с видом на Туру. Она расположена в доме неподалеку от набережной. В настоящий момент цена этой недвижимости составляет почти 5 000 000 рублей.

Также в рейтинг включили трехкомнатную квартиру с просторной кухней, в которой есть четыре нестандартно больших окна. Уточняется, что все комнаты с большой квадратурой, высота потолков достигает трех метров. Также здесь два санузла. Цена такого жилья равна практически 6 000 000 рублей.

Следующей по списку стала еще одна евротрешка с четким разграничением зон. Спальные комнаты обособлены от прихожей и кухни и находятся в противоположной стороне квартиры. Ее можно приобрести за чуть более чем 4 000 000 рублей.

На четвертом месте трешка с девятиметровой террасой. Ее главная особенность — чилаут лоджия. Она представляет из себя большую девятиметровую террасу, на которой летом можно повесить гамак, а зимой туда легко поместится елка. Цена — около 5 000 000 рублей.

Последняя в перечне — четырехкомнатная квартира с панорамной стеной во всю гостиную. Здесь есть три спальных комнаты отличной квадратуры. Размер каждой из них составляет 10 квадратных метров. Еще в проекте предусмотрены два просторных санузла и четыре ниши под шкафы-купе. Хозяева такого жилья будут регулярно любоваться на шикарный городской вид через витраж во всю стену. В целом площадь квартиры равна 100 квадратным метрам. Ее предлагают за почти 10 000 000 рублей.