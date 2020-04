Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Трек Happy был написан в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я 2». Эта композиция также стала восьмой по популярности песней в британских чартах.

На второй строчке расположился трек Rolling In The Deep певицы Адель. Эта песня стала заглавным синглом ее второго альбома и именно благодаря Rolling In The Deep исполнительница получила три премии «Грэмми».

Замыкает тройку лидеров композиция Moves Like Jagger, которую исполнили группа Maroon 5 и Кристина Агилера. Трек возглавил американские чарты.

В топ-10 также вошли: Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса; Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка; I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas; Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса; Counting Stars группы One Republic; Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.

Рейтинг рассчитывался с учетом того, как часто тот или иной трек звучала на британском радио и телевидении.

В конце марта «Яндекс.Музыка» провела целое исследование для того чтобы узнать, что именно люди слушают во время самоизоляции. Как оказалось, в топе — жизнеутверждающие песни и хиты из 2000-х. Но в списке есть и весьма занимательные звуки. Например, шелест свежих купюр из банкомата и мурчание котиков.