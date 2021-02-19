Составлен список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Специалисты составили список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике. Некоторая еда быстрее портится и теряет свои вкусовые качества из-за слишком холодных температур, написал WomanHit.

В этот перечень включены яйца. Дело в том, что тонкая скорлупа пропускает все запахи от других продуктов. Кроме этого, лучше не складывать в холодильник хлеб и помидоры. Также в тепле можно оставить йогурт, ведь он содержит бактерии, которые вырабатывают естественный консервант.

Тунец, цитрусовые, огурцы и базилик тоже лучше не класть в холодильник. Еще в этом списке есть авокадо. Дело в том, что этот плод не дозреет при низких температурах. То же самое относится к баклажанам и арахисовой пасте, рассказал сайт «Утро.ру».

Не нужно хранить в холоде и корнеплоды, в числе которых морковь, картофель и свекла.

Ранее китайцы перечислили пять самых вкусных русских лакомств. На первое место вышли рыбные консервы. В России их делают из цельных кусочков рыбы — ароматной и очень вкусной. Второе место он отвел колбасам. Эти изделия делают из настоящего мяса, а не из сои и крахмала. Такую колбасу можно даже пожарить, и она не растает. К тому же, российские колбасы хорошо хранятся, поэтому закупать их можно впрок.