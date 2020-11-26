Составлен список лучших подарков для мужчины на Новый год

Одним из них стала игровая консоль. Например, можно приобрести Play Station или Xbox, которые не теряют своей популярности как у молодого, так и у старшего поколения. Еще один хороший подарок — смартфон. Мужчина будет с удовольствием разбираться с новой техникой.

Женщинам также посоветовали обратить внимание на электробритвы и триммеры. Кроме этого, представитель сильного пола с большой вероятностью обрадуется экшн-видеокамере. С ее появлением еще больше захочется покорять новые места и снимать живописные пейзажи.

В список включили дрель-шуруповерт, которая поможет в ремонте и мини-пылесос для уборки в автомобиле. Не менее практичной вещью является мини-холодильник, позволяющий сохранять продукты во время поездок.

Также в перечне лучших презентов есть универсальная подставка для гаджетов, электронная книга и вместительный рюкзак.