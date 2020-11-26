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    26 ноября 2020, 14:57

    Составлен список лучших подарков для мужчины на Новый год

    Полина Петрова

    До Нового года осталось чуть больше месяца, и россияне уже начинают готовить подарки для любимых. Журналисты издания «ПолитРоссия» составили список идеальных презентов мужчине.
    Составлен список лучших подарков для мужчины на Новый год

    Одним из них стала игровая консоль. Например, можно приобрести Play Station или Xbox, которые не теряют своей популярности как у молодого, так и у старшего поколения. Еще один хороший подарок — смартфон. Мужчина будет с удовольствием разбираться с новой техникой.

    Женщинам также посоветовали обратить внимание на электробритвы и триммеры. Кроме этого, представитель сильного пола с большой вероятностью обрадуется экшн-видеокамере. С ее появлением еще больше захочется покорять новые места и снимать живописные пейзажи.

    В список включили дрель-шуруповерт, которая поможет в ремонте и мини-пылесос для уборки в автомобиле. Не менее практичной вещью является мини-холодильник, позволяющий сохранять продукты во время поездок.

    Также в перечне лучших презентов есть универсальная подставка для гаджетов, электронная книга и вместительный рюкзак.