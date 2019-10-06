Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы

Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии уверены, что в случае наступления в будущем глобальной эпидемии останется всего несколько мест на планете, где человечество сможет спастись.

Исследователи оценили возможные последствия глобальной катастрофы или пандемии, с учетом таких современных угроз, как биологический терроризм или же появление бактерий, устойчивых к антибиотикам, говорится в материале портала Science Alert.

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«Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида», — считает Ник Уилсон — один из авторов исследования.

По его словам, в таком случае эпидемия очень быстро распространится по всему миру, преодолевая национальные границы.

Проведя анализ климатических условий, энергетических и природных ресурсов разных стран мира, у которых есть выход к океанам, уровня жизни и политической стабильности, исследователи составили перечень, в который вошли 20 стран, потенциально способных пережить катастрофу глобального масштаба.

Численность населения государств при этом должна была превышать 250 тысяч человек. В итоге самыми безопасными оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Ученые объяснили это тем, что островные страны обладают свойствами, способными сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация.

Специалисты также отметили, что высокую вероятность выжить имеют жители Японии, Кубы, Фиджи, Ямайки и Барбадоса.