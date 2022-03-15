Россиянам рассказали, зачем под Петербургом собирали сосновые шишки

Собиратели шишек начали работу в поселке Терволово Ленинградской области. После специалисты выбирают самые лучшие шишки, из которых потом достают семена для проращивания новых деревьев. «Петербургский дневник» побеседовал с сотрудниками плантации.

«Я здесь сосны во время студенческой практики сажал. Я их всех „в лицо“ знаю, хоть и прошел с той поры уже не один десяток лет. Я вообще к деревьям испытываю очень добрые чувства. Да и вообще здесь очень приятно. Жители из округи и дачники тут гуляют, как в парке», — рассказал сотрудник плантации Алексей.

Молодые сосны, которые появились из лучших семян, начнут плодоносить только через 20-30 лет. Однако если срастить их с черенками, то собирать шишки можно будет уже через пять-семь лет.