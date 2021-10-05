Соседов раскритиковал идею о воссоединении «Тату»

Воссоединение группы «Тату» вряд ли принесет ей былую славу. Таким мнением поделился музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Пятым каналом».

На днях одна из солисток группы Лена Катина рассказала о воссоединении «Тату». Также, по ее словам, на одной из стриминговых площадок выйдет сериал, посвященный группе.

В связи с этим композитор Сергей Галоян запретил девушкам исполнять главные хиты «Тату» — «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Он отметил, что даже готов судиться с певицами, если те продолжат исполнять его музыку, передала «Газета.ru».

По словам Соседова, группа может обзавестись новыми песнями. Также он допустил возможность, что исполнительницам все же удастся договориться с Галояном.

«Там же все дело упирается в деньги и соглашение об условиях, ведь, если они будут петь основные песни, они должны будут что-то отчислять продюсеру, если тот не хочет снова с ними заниматься», — заявил Соседов.

Критик подчеркнул также, что группе вряд ли получится вновь завоевать прежнюю популярность. Он отметил, что «время этой группы ушло». Соседов объяснил, что восстановление «Тату» связано с желанием прокатиться на волне былой славы.